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Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 Mağlup Etti

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u deplasmanda 4-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Yusuf Barası'nın kırmızı kart görmesi, Adana Demirspor'un işini zorlaştırdı.

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 20. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetti. İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında Adana Demirspor'da Yusuf Barası 56. dakikada kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe 69. dakikada Yusuf en-Nesyri ile 1-0 öne geçti, Nesyri 71'de attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Rakibi karşısında Edin Dzeko'nun attığı golle Fenerbahçe 3-0'lık üstünlüğü yakaladı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Cenk Tosun, Fenerbahçe'yi 4-0 öne geçiren golü kaydetti. Mücadele 4-0 Fenerbahçe üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: ANKA / Spor
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