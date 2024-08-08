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Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

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Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Takım, antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Lille karşısında ilk 11'de oynayan futbolcular rejenerasyon idmanı yaparken, diğer oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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