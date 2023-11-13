Fenerbahçe, Adana Demirspor maçındaki hakem kararına tepki gösterdi

Fenerbahçe Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Adana Demirspor maçında yaşanan hakem kararına tepki gösterdi. Kulüp, internet sitesinden yayımladığı açıklamada, hatalı kararların lig yarışını etkilediğini vurgulayarak, VAR sisteminin bu kararı düzeltmek için adım atmamasını eleştirdi.

Fenerbahçe, dün oynanan Adana Demirspor maçının 73. dakikasında yaşanan pozisyon ile ilgili detaylı açıklama yaparak mücadelenin hakemi Halil Umut Meler ile Video Yardımcı Hakemi (VAR) Suat Arslanboğa'ya eleştiride bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Sarı-lacivertliler, mücadelenin 73. dakikasında topsuz alanda yaşananlarla ilgili açıklama yayınladı. Müsabaka sonrası eski hakem ve yorumcuların kart beklentisini de paylaşan Fenerbahçe, 'Sokak Kavgası mı Futbol maçı mı?' başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Dün, Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığımız maçın 73. dakikasında rakip futbolcu Rodrigues'in, oyuncumuz Oosterwolde'ye karşı yaptığı hareket sonrasında yine garip bir hakem kararına maruz kaldık. Son olarak dünkü pozisyondan hareketle oynadığımız maçlardaki hakem kararlarının, hatalı tanımının çok ötesinde olmasını sorgulamamız normal değil mi?

Maçın hakeminin pozisyonu göremediğini, yan hakemin de göremediğini ve hatta 4. hakemin de göremediğini bir şekilde kabul etsek dahi VAR'ın devreye girerek bu kararı düzeltmek yönünde hiçbir adım atmamasını nasıl karşılamalıyız? Giderek artan ve tamamen lig yarışını etkileyen bu yanlış kararların maç maç yoğunlaşmasının sorumluluğunu alacak bir kurum ya da kişi var mıdır? Bu durum daha ne kadar normalleştirilecektir?

Durumun daha net anlaşılması için; Türk futbolu adına konuşan, yazan, çizen, izleyen ve görebilen taraflı tarafsız herkesin ortak noktada buluştuğu pozisyona dair yorumları, "Görmeyenlerin" bilgi ve dikkatine sunuyoruz." - İSTANBUL