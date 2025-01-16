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Fenerbahçe, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün yapılan antrenmanda teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde core çalışmaları ve taktiksel idmanlar gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman salonda core çalışmasıyla ile başladı. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla devam eden idman, 2 grup halinde yapılan pas çalışmaları ile sürdü. Sarı-lacivertliler, günün antrenmanını taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenman ile Adana Demirspor maçının hazırlılarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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