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Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı idman 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanı bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda Adana Demirspor'u konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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