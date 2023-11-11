Fenerbahçe Adana Demirspor maçı için Adana'ya geldi
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Adana'ya geldi. Sarı-lacivertli kafileyi kalabalık bir grup Fenerbahçe taraftarı karşıladı ve otobüsle kentteki bir otele geçtiler. Yarın saat 19.00'da Yeni Adana Stadı'nda gerçekleşecek olan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı heyecanla bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Adana'ya geldi.
Adana Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi kalabalık bir grup Fenerbahçe taraftarı karşıladı.
Kafile, kendilerini bekleyen otobüsle kentte bir otele geçti.
Adana Demirspor ile Fenerbahçe yarın saat 19.00'da Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Spor