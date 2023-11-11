Haberler

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı için Adana'ya geldi

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Adana'ya geldi. Sarı-lacivertli kafileyi kalabalık bir grup Fenerbahçe taraftarı karşıladı ve otobüsle kentteki bir otele geçtiler. Yarın saat 19.00'da Yeni Adana Stadı'nda gerçekleşecek olan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı heyecanla bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Adana'ya geldi.

Adana Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi kalabalık bir grup Fenerbahçe taraftarı karşıladı.

Kafile, kendilerini bekleyen otobüsle kentte bir otele geçti.

Adana Demirspor ile Fenerbahçe yarın saat 19.00'da Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Fenerbahçe Adana Futbol Spor Haberler

title