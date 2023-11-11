Haberler ›› Spor ›› Fenerbahçe Adana Demirspor maçı için Adana'ya geldi

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı için Adana'ya geldi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Adana'ya geldi. Sarı-lacivertli kafileyi kalabalık bir grup Fenerbahçe taraftarı karşıladı ve otobüsle kentteki bir otele geçtiler. Yarın saat 19.00'da Yeni Adana Stadı'nda gerçekleşecek olan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı heyecanla bekleniyor.