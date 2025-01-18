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Fenerbahçe, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı için son antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Mourinho yönetiminde yapılan idmanda futbolcular ısınma, koordinasyon ve taktik çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan günün antrenmanı; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler gün içinde Adana'ya gidecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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