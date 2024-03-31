Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL