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Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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