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Fenerbahçe Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor. Antrenman, ısınma, koordinasyon ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon programlarıyla başladı. Pas çalışması ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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