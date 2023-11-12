Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında ilk 11'de değişiklik yaptı

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Adana Demirspor maçında ilk 11'de 1 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Adana Demirspor ise 4 değişiklikle sahada yer aldı. Maç öncesi taraftarlar arasında büyük bir ilgi vardı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları ve 3-2 yenildikleri Trabzonspor maçına göre ki ilk 11'de 1 değişiklik yaptı.

Ligde 30 puanla ikinci durumda olan Fenerbahçe, ligde 6. sırada olan Yukatel Adana Demirspor karşısına Livakovic, Osayi, Samet Akaydın, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko ilk 11 ile sahaya çıktı.

Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında kırmızı kart gören İsmail Yüksek kadroda yer almazken, teknik direktör Kartal, o maçta oyuna sonradan giren Crespo'ya ilk 11'de şans verdi.

Adana Demirspor'da 4 değişiklik

Ligde 6 galibiyet ve 3 beraberlik sonucunda topladığı 21 puanla haftaya 6. sırada giren Akdeniz ekibi, geçen hafta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı EMS Yapı Sivasspor maçına göre Fenerbahçe karşısında ilk 11'de 4 değişiklikle sahada yer aldı.

Mavi lacivertli takım Fenerbahçe karşısına Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Gravillon, Rodrigues, Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Yusuf Sarı, Niang ilk 11 ile çıktı.

Teknik Direktör Patrick Kluivert, Sivasspor karşısında başlangıç kadrosundaki İsmail Çokçalış, Abdulsamet Burak, Stambouli ve Zeneli yerine Svensson, Gravillon, Emre Akbaba ve Yusuf Sarı'ya şans verdi.

Taraftarların büyük ilgi gösterdiği maçta Fenerbahçeli taraftarlar da kendilerine ayrılan kısımda maçı izledi.

Öte yandan maçtan önce mavi lacivertli taraftarlar "Kral Biziz Bu Şehir Saray" ile "7'den 70'e Yaşıyoruz Adana Demirle" yazılı pankart açtı.

Her iki takım oyuncuları seremoniye "Sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz" yazılı pankart taşıyarak çıktı.