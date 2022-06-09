Fenerbahçe, A. Efes'i farklı mağlup etti - Haberler

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Fenerbahçe, A. Efes'i farklı mağlup etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe, A. Efes'i farklı mağlup etti

ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe evinde karşılaştığı A. Efes'i 93-78 yenerek seriyi 2-0'a getirdi.

ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe evinde karşılaştığı A. Efes'i 93-78 yenerek seriyi 2-0'a getirdi.

Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, A. Efes'i 93-78 mağlup etti. Mücadelede 15 sayı farkla rakibini yenen sarı-lacivertliler, bu sonuçla seriyi 2-0'a çıkardı.

Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağı seride üçüncü karşılaşma, 11 Haziran Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe, serinin üçüncü maçını kazanması durumunda sezonun şampiyon tamamlayacak.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe Efes Spor Güncel Haberler

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