Fenerbahçe, A. Efes'i farklı mağlup etti - Haberler

Fenerbahçe, A. Efes'i farklı mağlup etti ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe evinde karşılaştığı A. Efes'i 93-78 yenerek seriyi 2-0'a getirdi. ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe evinde karşılaştığı A. Efes'i 93-78 yenerek seriyi 2-0'a getirdi. Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, A. Efes'i 93-78 mağlup etti. Mücadelede 15 sayı farkla rakibini yenen sarı-lacivertliler, bu sonuçla seriyi 2-0'a çıkardı. Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağı seride üçüncü karşılaşma, 11 Haziran Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe, serinin üçüncü maçını kazanması durumunda sezonun şampiyon tamamlayacak. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe Efes Spor Güncel Haberler

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