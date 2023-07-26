Fenerbahçe 5 Yıldızlı Forma İle Sahada

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru'yu 5 yıldızlı forma ile konuk etti. İsmail Kartal yönetimindeki takım, 5 yeni ismi ilk 11'de sahaya sürdü. Kadıköy'de oynanan maçta 5 bin kişilik tribün cezalıydı.

Fenerbahçe 5 yıldızlı forma ile sahada

5 yeni isim ilk 11'de

Mustafa AKIN/İSTANBUL, - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında sahasında Moldova ekibi Zimbru'yu konuk etti.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Sevilla ile oynanan maçta taraftarların sahaya attığı yabancı maddeler sebebiyle UEFA'dan 5 bin kişilik tribün kapatma cezası almıştı. Sarı-lacivertliler ilk iç saha maçı olan Zimbru karşılaşmasında bu cezasını çekti. Kapatılan tribüne Fenerbahçe bayrakları asıldı.