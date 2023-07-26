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Fenerbahçe 5 Yıldızlı Forma İle Sahada

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru'yu 5 yıldızlı forma ile konuk etti. İsmail Kartal yönetimindeki takım, 5 yeni ismi ilk 11'de sahaya sürdü. Kadıköy'de oynanan maçta 5 bin kişilik tribün cezalıydı.

Fenerbahçe 5 yıldızlı forma ile sahada

5 yeni isim ilk 11'de

İsmail Kartal tezahüratları

Kartal yeniden Kadıköy'de

5 bin kişilik tribün cezalı

Mustafa AKIN/İSTANBUL, - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında sahasında Moldova ekibi Zimbru'yu konuk etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı lacivertli ekibe katılan 5 yeni isme ilk 11'de görev verdi. Kartal, Zimbru maçına şu 11'le çıktı:

"Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Crespo, Szymanski, Kent, Tadic, Dzeko."

KARTAL YENİDEN KADIKÖY'DE

Fenerbahçe'de yeniden göreve getirilen İsmail Kartal, Kadıköy'de sarı-lacivertli taraftarlarla buluştu.

2021-22 sezonunda Vitor Pereira'nın yerine ikinci yarı göreve gelen ve sezonu tamamladıktan sonra ayrılan İsmail Kartal, 2023-24 sezonunda yeniden göreve getirildi. Sarı-lacivertli takımla hazırlık maçlarında yer alan Kartal, ilk resmi müsabakasına Zimbru karşısında çıktı.

İSMAİL KARTAL TEZAHÜRATLARI

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçına taraftarlar sıcak havaya rağmen ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar teknik direktör İsmail Karal'a ise yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar, " Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar yeni transferlere de yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarların sevgi gösterilerine kayıtsız kalmayan oyuncular tribünlere giderek yumruk şov yaptı.

FENERBAHÇE 5 YILDIZLI FORMA İLE SAHADA

Fenerbahçe, Zimbru karşılaşmasına 5 yıldızlı forma ile çıktı.

1959 öncesi şampiyonlukların da sayılmasını isteyen Fenerbahçe, talebi kabul edilmeyince, logosuna 5 yıldız ekleyerek tescil ettirmişti. Ziraat Türkiye Kupası finalinde seremoniye 5 yıldızlı logonun yer aldığı forma ile çıkan Fenerbahçe, Zimbru karşılaşmasında da sahada bu formalarla yer aldı.

5 BİN KİŞİLİK TRİBÜN CEZALI

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Sevilla ile oynanan maçta taraftarların sahaya attığı yabancı maddeler sebebiyle UEFA'dan 5 bin kişilik tribün kapatma cezası almıştı. Sarı-lacivertliler ilk iç saha maçı olan Zimbru karşılaşmasında bu cezasını çekti. Kapatılan tribüne Fenerbahçe bayrakları asıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor

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