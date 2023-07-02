Fenerbahçe, Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha'nın takımdan ayrıldığını duyurdu. Berisha'nın transferiyle ilgili olarak Augsburg Kulübü'nün satın alma opsiyonunu kullandığı belirtildi.

Fenerbahçe, 3 futbolcusunun takımdan ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yollarımız ayrılmıştır. Augsburg Kulübü'nün satın alma opsiyonunu kullanarak transfer ettiği Mergim Berisha'ya, sözleşmeleri sona ererek takımımızdan ayrılan Dimitris Pelkas ve Ezgjan Alioski'ye katkıları için teşekkür ediyor, kariyerlerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Alman oyuncu Mergim Berisha'nın sözleşmesinde 4 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu.