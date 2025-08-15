Fenerbahçe 2025-2026 Süper Lig Sezonuna Göztepe Maçıyla Başlayacak

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonuna deplasmandaki Göztepe maçıyla başlayacak. Süper Lig tarihinde en çok Beşiktaş ile karşılaşan sarı-lacivertliler, 138 maçta 49 galibiyet, 45 beraberlik ve 44 mağlubiyet aldı. Galatasaray ile ise 136 kez karşılaştılar ve en çok galibiyeti burada elde ettiler.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna 2. haftada deplasmandaki Göztepe maçıyla başlayacak Fenerbahçe, lig tarihinde en çok Beşiktaş ile rakip oldu.

Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 67 sezonda Beşiktaş'la 138 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda 49 galibiyet, 45 beraberlik ve 44 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 158 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 159 gol gördü. Beşiktaş, ligde Fenerbahçe'nin attığı golden daha fazlasını yediği tek rakibi durumunda.

En çok galibiyeti Galatasaray'a karşı

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ardından en fazla lig maçına Galatasaray'a karşı çıktı. Sarı-kırmızılı rakibiyle 136 lig mücadelesi oynayan Fenerbahçe, bu maçlarda 53 galibiyet, 45 beraberlik ve 38 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertli ekip bu karşılaşmalarda 164 gol atarken kalesinde ise 133 gol gördü. Galatasaray, Fenerbahçe'nin ligde en fazla mağlup ettiği takım konumunda.

En çok golü Gençlerbirliği'ne attı

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de mücadele eden rakipleri arasında en fazla golü Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ne karşı kaydetti.

Lig bu sezon tekrar yükselen Gençlerbirliği, sarı-lacivertli ekibe lig tarihinde 94 kez rakip oldu. Fenerbahçe bu maçların 47'sini kazanırken 16 mücadelede ise Gençlerbirliği galibiyete uzandı. 31 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 169 kez gol sevinci yaşarken, Ankara ekibi ise 99 gol kaydetti.

Bütün rakiplerine karşı üstün

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de mücadele eden bütün rakiplerine karşı galibiyet sayılarında üstün durumda.

Gol sayısında da rakiplerine karşı üstünlük kurmayı başaran sarı-lacivertliler, bu anlamda yalnızca Beşiktaş'ın gerisinde kaldı.

Ligdeki 17 rakibinin 16'sına yediğinden fazla gol atan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ise 1 gol gerisinde bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile ligde oynadığı 138 maçta 158 gol atarken, kalesinde 159 gol gördü.

Beşiktaş, aynı zamanda 44 maçla Fenerbahçe'ye ligde en fazla mağlubiyet yaşatan takım konumunda.

Bu sezonki rakipleriyle maçları

Fenerbahçe'nin, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:

Takım

O

G

B

M

A

Y

Beşiktaş

138

49

45

44

158

159

Galatasaray

136

53

45

38

164

133

Trabzonspor

104

43

34

27

144

111

Gençlerbirliği

94

47

31

16

169

99

Samsunspor

64

35

17

12

110

60

Antalyaspor

58

39

11

8

107

47

Göztepe

58

27

22

9

90

44

Konyaspor

48

36

4

8

124

52

Kayserispor

48

30

10

8

110

53

Çaykur Rizespor

46

31

8

7

105

45

Kasımpaşa

44

36

4

4

111

39

Kocaelispor

40

20

13

7

71

32

Başakşehir

34

20

3

11

54

35

Alanyaspor

18

11

4

3

39

17

Fatih Karagümrük

16

11

4

1

28

18

Gaziantep FK

12

10

0

2

30

13

Eyüpspor

2

1

1

0

3

2

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
