Fenerbahçe 2025-2026 Sezonu Kombineleri Yeniden Satışta

Fenerbahçe Kulübü, 2025-2026 sezonu futbol kombinelerini yoğun talep ve yönetim kararıyla yeniden satışa çıkarıyor. Kombineler yalnızca online olarak, sınırlı sayıda ve belirli şartlarla satışa sunulacak.

Kombineler, yarın saat 11.00'de www.passo.com.tr web sitesi ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa açılacak.

Kombine satın almak isteyen futbolseverlerin e-bilet kullanım süresi dolmamış Fenerbahçe logolu Passolig kartları olması ve kulüp üyeliği (divan kurulu, kongre ya da temsilci üyelik) ya da Fenerbahçe Taraftar Kart sahibi olması zorunluluğu bulunuyor.

Satışa açılacak kombine sayısının kısıtlı olması dolayısıyla satın alım sayısı 1 adet olarak belirlendi.

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu kombine kartlarının fiyatlandırması şöyle:

Fenerium alt:

A-I Blok: 86 bin 800 lira

B Blok: 105 bin lira

C Blok: 119 bin lira

Fenerium üst:

B Blok: 38 bin lira

C-G Blok: 49 bin lira

D-F Blok: 58 bin 800 lira

Maraton alt:

A-I Blok: 86 bin 800 lira

B Blok: 105 bin lira

C-G Blok: 119 bin lira

D-F Blok: 140 bin lira

Maraton üst:

C-G Blok: 49 bin lira

D-F Blok: 58 bin 800 lira

E Blok: 64 bin 400 lira

Kale arkası: 20 bin 500 lira

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
