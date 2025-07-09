Fenerbahçe, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında akşam idmanı gerçekleştirdi. Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenmanda kuvvet, dayanıklılık, çabukluk ve taktiksel çalışmalar yapıldı.

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına yaptığı akşam idmanıyla devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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