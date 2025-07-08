Fenerbahçe, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Başladı

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Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına akşam idmanıyla devam etti. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, kuvvet ve dayanıklılık hareketleri ile başladı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına yaptığı akşam idmanıyla devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı.

İdman, sahada ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması ve dayanıklılık koşularıyla devam etti.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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