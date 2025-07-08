Fenerbahçe 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Başladı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarına antrenmanla başladı. Antrenman, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşti, bazı oyuncular ise sakatlık ve özel sebeplerle katılamadı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman öncesinde Portekizli çalıştırıcı ve Sportif Direktör Devin Özek basın mensuplarıyla selamlaştı. Futbolcular, salon çalışmalarıyla başlayan idmanda daha sonra sahaya çıkarak ısınma koşuları ve koordinasyon hareketleri yaptı.

Sakatlıkları devam eden Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş ile özel işleri nedeniyle ülkesine giden yeni transfer Jhon Duran antrenmana katılmadı.

Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci idmanıyla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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