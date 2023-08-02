Fenerbahçe, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türk Bayrağını Zirvede Dalgalandırma Hedefinde

Fenerbahçe Kulübü, çatısı altında kota mücadelesi veren tüm sporculara 2024 Paris Olimpiyatları yolunda başarılar diledi. Kulüpten yapılan paylaşımda, Fenerbahçe'nin sporcu çocuklarının geleceğin başarılı sporcularının yuvası olduğu vurgulandı.