Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, 2024 Akdeniz Kupası'nda şampiyon oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen 2024 Akdeniz Kupası'nda Fenerbahçe, hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaştı. Yarışlarda Fenerbahçe erkeklerde 37 puanla birinci, kadınlarda ise 40 puanla birinci oldu.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Muğla'da düzenlenen 2024 Akdeniz Kupası'nda Fenerbahçe, hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.

Federasyonun açıklamasına göre Köyceğiz ilçesinde yapılan Akdeniz Kupası yarışları tamamlandı.

Büyükler ve 23 yaş altı kategorilerinde düzenlenen yarışlarda sporcular, tek çifte ve iki tek tekne sınıflarında mücadele etti.

Erkekler kategorisinde Fenerbahçe 37 puanla kupayı kazanırken, Galatasaray 29 puanla ikinci sırada yer aldı.

Kadınlar kategorisinde de şampiyon 40 puanla Fenerbahçe olurken, Galatasaray 21 puanla ikinci sırada yarışları tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

Fenerbahçe Türkiye Akdeniz Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Şampiyonlar Ligi maçları TRT'de mi? UEFA maç kanalı değişti mi? 26 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 26 Ocak Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 26 Ocak Cuma Hutbesi! 25 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, 25 Ocak Perşembe ödül ne? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ocak Perşembe 2024? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 25 Ocak Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! 26 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 26 Ocak Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Çelik Yumruklar filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çelik Yumruklar (Real Steel) filmi nerede çekildi, ne zaman, hangi ülke ve şehirde çekildi? Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 25 Ocak Adıyaman'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title