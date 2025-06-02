Fenerbahçe 2024-25 Sezonunu İkinci Sırada Tamamladı

FENERBAHÇE, Süper Lig'de 2024-25 sezonunu topladığı 84 puanla ikinci sırada tamamladı.

Süper Lig'de 2024-25 sezonuna şampiyonluk hedefiyle başlayan Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligi ikinci sırada bitirdi. 36 maçta 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayarak 84 puan toplayan sarı-lacivertliler, şampiyon Galatasaray'ın 11 puan gerisinde kaldı. Fenerbahçe bu maçlarda rakip filelere 90 gol gönderirken, kalesinde 39 gol gördü. Süper Lig'de 2024-25 sezonunu da ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, ligde son 4 sezonu ikinci sırada tamamladı. Bu 4 sezonluk dönemde 1 kez Trabzonspor ve 3 kez Galatasaray şampiyon oldu. Öte yandan Fenerbahçe son 5 sezondur puan farkı olarak zirveden en uzak olduğu sezonu geçirdi.

SARI-LACİVERTLİLER LİGİN ÜST SIRALARINDAKİ TAKIMLARI MAĞLUP EDEMEDİ

Ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, şampiyon Galatasaray, üçüncü sıradaki Samsunspor ve dördüncü sıradaki Beşiktaş'a karşı galibiyet alamadan sezonu bitirdi. Şampiyon Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, deplasmanda ise golsüz berabere kaldı. Üçüncü sıradaki Samsunspor ile deplasmanda 2-2, iç sahada golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, dördüncü sıradaki Beşiktaş'a ise iki maçta da 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 15 puan kaybetti.

Öte yandan Fenerbahçe'nin sezonu derbi kazanamadan tamamlaması da dikkat çekti.

FENERBAHÇE'NİN LİGDE EN GOLCÜSÜ EN NESYRI

2024-25 sezonunda Fenerbahçe'nin ligdeki en golcü oyuncusu Youssef En Nesyri oldu. 27 yaşındaki Faslı futbolcu, 34 maçta rakip filelere 20 gol gönderdi. 6 tane de asist yapan Youssef En Nesyri, ligde 26 gole direkt olarak katkı sağladı.

DUSAN TADIC'TEN ÇİFT HANELİ GOL VE ASİST KATKISI

Fenerbahçe'ye veda eden 36 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Dusan Tadic, Süper Lig'de geride kalan sezonda çift haneli gol ve asist katkısına ulaştı. 35 maçta 11 gol ve 14 asistlik performans sergileyen Sırp futbolcu, 25 gole etki etti. Öte yandan Tadic, ilk sezonunda da 10 gol 14 asistlik performans sergilemişti.

Öte yandan tecrübeli futbolcu sezonu asist kralı olarak tamamladı.

İRFAN CAN KAHVECİ 2023-24 SEZONUNUN ÇOK UZAĞINDA KALDI

Teknik direktör Jose Mourinho'nun çok fazla forma şansı vermediği Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki futbolcusu İrfan Can Kahveci, bir önceki sezonun çok uzağında bir performans sergiledi. 2024-25 sezonunda ligde forma giydiği 26 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyen İrfan Can Kahveci, 2023-24 sezonunun çok uzağında kaldı. 29 yaşındaki futbolcu, 2023-24 sezonunda ise ligde 31 maçta 12 gol 9 asist yaparak 21 gole direkt olarak katkı sağladı.

EDIN DZEKO VE DUSAN TADIC İLE VEDALAŞILDI

Fenerbahçe'de 2 sezondur forma giyen Edin Dzeko ve Dusan Tadic dönemi sona erdi. Tecrübeleri ile sarı-lacivertli ekibe önemli katkı sağlayan iki futbolcu da takıma veda etti. Fenerbahçe ile yollarını ayıran Dzeko ve Tadic'e tesislerde gerçekleşen tören ile plaket takdim edildi. Bu veda töreninde Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in profesyonelliğine vurgu yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: "Bu yıl kariyerimin 25'inci yılı 25 sene ile sezon başına 25-30 oyuncuyu çarparsanız, büyük bir sayıya ulaşırız. Sizin gibi profesyonellerle tanıştım ama sizden daha iyi profesyonellerle hiç tanışmadım. Sanırım bu size yapabileceğim iyi iltifat. Teşekkürler" sözlerini sarf etti.

Bu sezon Edin Dzeko, ligde 14 gol ve 9 asistlik katkı sağlarken, Dusan Tadic 11 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

BAŞKAN ALİ KOÇ, 7'NCİ SEZONUNDA DA ŞAMPİYONLUĞA ULAŞAMADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlığının 7'nci sezonunda da şampiyonluk yaşayamadı. Sezon öncesinde yapılan seçimde yeniden başkan seçilen ve teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu göreve getiren Ali Koç, tüm kontrolü deneyimli teknik adama bıraktı. Seçim öncesinde 'Öyle bir takım kuracağız ki benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak' diyen ve Mourinho'nun isteği doğrultusunda kadro yapısını şekillendiren Başkan Koç, bu sezonda da şampiyonluğa ulaşamadı. Sezon içerisinde sürekli Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, ligin ikinci devresinde puan farkını 3'e kadar indirse de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından zirveden uzaklaştı. Bu kötü gidişin ve taraftarın tepkisinin ardından eylül ayında olağanüstü kongre kararı alındı. Öte yandan Ali Koç'un başkanlığı döneminde Galatasaray 4, Beşiktaş 1, Trabzonspor 1 ve Başakşehir de 1 kez şampiyon oldu.

SEZONUN SON BÖLÜMÜNDE TARAFTARDAN TEPKİ

Fenerbahçe taraftarı, şampiyonluk yarışının uzağında kalan takım ve yönetime tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, iç sahadaki son 2 maç olan Eyüpspor ve Konyaspor karşılaşmalarında 'Ali Koç istifa', 'Yönetim istifa' ve 'Aziz Yıldırım' sloganları attı. Bu maçlarda futbolculara ise ıslıklı tepki gösterildi.