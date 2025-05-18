Fenerbahçe, 2024-2025 Sezonunu İkinci Tamamladı

Fenerbahçe, 2024-2025 Sezonunu İkinci Tamamladı
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Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, Fenerbahçe 2024-2025 sezonunu yeniden ikinci sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, son 4 sezon boyunca üst üste ikinci olarak dikkat çekti.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle Fenerbahçe'nin ligi ikinci bitirmesi kesinleşirken, sarı-lacivertliler son 4 sezonu üst üste ikinci tamamlamış olacak.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler 32. dakikada Youssef En-Nesyri, 84. dakikada Edin Dzeko'nun golleriyle 2-1 kazandı. Bu maç öncesi Kadıköy'de oynadığı son 4 maçın 3'ünde puan kaybı yaşayarak lider Galatasaray ile puan farkının açılması sonrası şampiyonluk yarışında geride kaldı. Ezeli rakibinin aynı saatte başlayan Kayserispor karşısında galibiyet elde etmesiyle son 2 hafta kala şampiyonluk kesinleşti. Geçtiğimiz sezon son haftaya kadar süren yarışta Fenerbahçe, 99 puan alarak ligi ikinci tamamladı. Bu sezon takımın başına geçen Jose Mourinho yönetimindeki takım, bu sezon da aynı durumu yaşadı.

2020-2021 sezonunda 3 büyük takım da şampiyonluk yarışında olurken, sarı-lacivertliler sezonu 2 puan farkla üçüncü tamamladı. Fenerbahçe sonraki sezon Trabzonspor'un, 2023'te ise Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bitirdi.

Fenerbahçe, bugün alınan sonuçlarla birlikte 2024-2025 sezonunu yeniden ikinci tamamlamış olacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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