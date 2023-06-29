Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başlıyor

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2 Temmuz Pazar günü hazırlıklarına başlayacak. Milli takımlarda olan oyuncular ise 5 Temmuz'da takıma katılacak. Sağlık kontrollerinin ardından İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek olan Fenerbahçe, 9-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'ya giderek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılacak.