Fenerbahçe 2022 Mali Genel Kurulu Yapıldı: 5 Yıldızlı Forma Kullanımı Onaylandı

Fenerbahçe Kulübünün 2022 yılı olağan mali genel kurul toplantısında yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okundu. Toplantıda 5 yıldızlı forma kullanımı onaylandı ve yeni spor yasasına uyum çerçevesinde tüzük değişikliği için genel kurul toplanması kararı alındı.

Fenerbahçe Kulübünün 2022 yılı olağan mali genel kurul toplantısında yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okundu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, yüksek divan kurulu başkanı Uğur Dündar ve üyeler katıldı.

Toplantıda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kulüp genel sekreteri Burak Kızılhan, şubelerle ilgili bilgi verdi.

Kızılhan'ın konuşması sırasında bu sene kazanılan 26 kupa alkışlar eşliğinde ekrana yansıtıldı.

Elde edilen başarılara ilişkin Fenerbahçe ile gurur duyduklarını aktaran Kızılhan, tüm sporculara teşekkür etti.

Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan 5 yıldızlı forma kullanımına ilişkin açıklama yapan Kızılhan, "Fenerbahçe'miz, 2022-2023 itibarıyla 100 yıllık süreçte kazandığı 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olan 5 yıldız kullanımını hayata geçiriyor. Armamız resmen tescillendi. Bu konuda tarihi gerçekler ve gerekçelerle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptığımız süreç devam ederken, kulübümüz daha fazla beklemeyecek. Armamız takımımıza dair her alanda 5 yıldızlı olarak tescillenmiş şekilde kullanılacak." diye konuştu.

Kızılhan'ın bu açıklaması uzun süre alkışlanırken, bazı üyeler ayağa kalkarak alkış tuttu.

Yeni spor yasasına da değinen Kızılhan, şunları kaydetti:

"Göreve başladığımız günden itibaren tüzükle ilgili sıkıntılar olduğunu defalarca dile getirdik. Biz tüzük konusunda çalışmalarımıza devam ederken yeni spor yasası yürürlüğe girdi. Çalışmalarımızı, yeni spor yasasına uyum çerçevesinde yeniden şekillendirmek zorunda kaldık. Bu zorunluluk 26 Ekim'e kadar uzatıldı. Biz de 26 Ekim'e kadar tüzük değişikliği için genel kurulu toplamak istiyoruz."

Kızılhan, yeni sezonda 25 bin kombine,16 bin 500 bilet satışı yapılacağını duyurdu. Öte yandan Kızılhan, gelecek sezon devir hakkının 5 maç ile sınırlı olacağını aktardı.

Toplantı, 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet ve denetim raporunun ibrası ile devam edecek.

Daha sonra bütçe ve ek bütçe, genel kurul oylarına sunulacak.