Fenerbahçe, 2015'teki saldırıyla ilgili faillerin bulunması yönünde çağrıda bulundu

Fenerbahçe Kulübü, 4 Nisan 2015'te sarı-lacivertli kafileyi taşıyan takım otobüsüne yapılan silahlı saldırıyla ilgili faillerin bulunması yönünde çağrıda bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "1 Eylül 2022 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonunun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne gerçekleştirilen vahim saldırının faillerinin İçişleri Bakanlığımız ve ona bağlı emniyet güçlerimizin hızlı ve hassas çalışmalarıyla yakalanması memnuniyet vericidir. Büyük bir tehlike atlatan TFF Yönetim Kurulu Üyelerine ve olay yerinde bulunan herkese bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." denildi.

Yedi sene önce Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan benzer silahlı saldırının hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığımızı ve emniyet güçlerimizi söz konusu elim olayı çok hızlı bir şekilde aydınlattığı için tebrik ediyor; bu vesileyle 4 Nisan 2015'te gerçekleşen ve failleri hala bulunamayan Futbol A Takımımızın otobüsünün kurşunlanarak oyuncularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personellerimizin canına kastedildiği olayın da aydınlatılmasını ve Türk adaletinin önüne çıkarılmasını beklediğimizi hatırlatmak istiyoruz. Devletimizin elinde bulundurduğu imkanlar ve dünkü örnek çalışma göz önünde bulundurulduğunda, camiamızın 7 seneyi aşkın süredir devam eden tespit ve adalet arayışının son bulması en büyük temennimizdir. Devletimizin, spor tarihimizde kara bir leke, vicdanlarda açık bir yara olan ve dünya sporundaki itibarımıza büyük gölge düşüren bu vahim olayı aydınlatacağına güveniyor; yetkililere çalışmalarında başarılar diliyoruz."