Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü derbide Beşiktaş'ı 3-2 yendi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, puanını 25 yaparak ikinci sıraya yükseldi.

Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye tutuk başlayan sarı-lacivertli takım 5. dakikada El Bilal Toure'nin golüyle 1-0 geriye düşerken 22. dakikada kalesinde bir gol daha gördü. Emirhan Topçu'nun sgolüyle fark 2'ye çıkarken, siyah-beyazlı ekipte Orkun Kökçü, 26. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Rakibinin 10 kişi kalmasıyla baskılı futbol oynamaya başlayan Fenerbahçe, 32. dakikada İsmail Yüksek'le farkı 1'e indirdi.

İlk yarının uzatma dakikalarında Semedo'nun pasında topla buluşan Asensio, ceza sahası çizgisi üzerinden sert bir vuruşla skora denge getiren isim oldu.

Müsabakanın ikinci yarısına Nene-Talisca değişikliğiyle başlayan Fenerbahçe, buna karşın hücumda istediği etkiyi oluşturamadı.

Sarı-lacivertli takım aradığı golü 83. dakikada buldu. Emirhan Topçu'nun uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağa kayarak müdahale eden Jhon Duran, dönen topu önünde bulurken bekletmeden sert bir vuruşla takımını öne geçirdi.

Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılarak puanını 25'e yükseltti.

Ligde namağlup şekilde yoluna devam eden sarı-lacivertli takım, lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını da 4'e indirdi.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a attığı 500 gol İsmail Yüksek'ten

Beşiktaş deplasmanında 32. dakikada farkı 1'e indirerek skoru 2-1 yapan Fenerbahçe'de golü atan İsmail Yüksek, sarı-lacivertlilerin tarihte Beşiktaş ile oynadığı maçlarda kaydettiği 500. gole imzasını attı.

Beşiktaş ile bugüne kadar karşılaştığı 361 maçta 499 gol kaydeden Fenerbahçe, 500. golünü 362. maçta milli futbolcusunun ayağından buldu.

İsmail Yüksek, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü Beşiktaş'a attı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Beşiktaş karşısında 32. dakikada skoru 2-1'e getiren isim olurken, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü de kaydetmiş oldu.

Fenerbahçe formasıyla daha önce 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde ve 2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi Elemeleri'nde gol sevinci yaşayan milli futbolcu, Süper Lig'deki ilk golünü derbide atmayı başardı.

Asensio ligdeki 3. golünü attı

Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, Beşiktaş karşısında skoru 2-2'ye getiren isim olurken, bu sezon ligdeki 3. golünü kaydetti.

Mücadelenin 45+2. dakikasında Semedo'nun pasında Ndidi'den sıyrılıp sert bir vuruşla topu filelere gönderen İspanyol oyuncu, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük maçlarının ardından derbi maçta da gol sevinci yaşamayı başardı.

Fenerbahçe bu sezon ilk kez ilk devrede 2 gol yedi

Beşiktaş karşısında 5. dakikada El Bilal Toure, 22. dakikada da Emirhan Topçu'nun golleriyle 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de çıktığı maçlarda ilk kez ilk yarılarda kalesinde 2 gol gördü.

Ligde yalnızca iç sahada oynadığı Corendon Alanyaspor karşılaşmasında 2 gol yiyen sarı-lacivertli takım, bu gollerin birini ilk yarıda, diğerini ise karşılaşmanın uzatma anlarında kalesinde görmüştü.

Sarı-lacivertliler bu sezonki en erken golünü yedi

Beşiktaş derbisinde 5. dakikada El Bilal Toure'nin golüyle 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig ve Avrupa maçlarındaki en erken golü yedi.

Sarı-lacivertli ekip bu sezon ligde oynadığı 10 mücadelede kalesinde 8 gol görürken, bu gollerin yalnızca 2'sini ilk yarılarda filelerinden çıkarmıştı.

Corendon Alanyaspor mücadelesinde 18. dakikada, Kocaelispor karşılaşmasında ise 22. dakikada gol yiyen Fenerbahçe, bu sezonun erken golünü Beşiktaş'tan yedi.

Jhon Duran ligde 8 maç sonra sahaya çıktı

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, Beşiktaş karşısında ikinci yarıda oyuna girerken, Süper Lig'de 8 maç sonra süre aldı.

Ligde ikinci haftada oynanan Kocaelispor mücadelesinde forma giydikten sonra sakatlığı sebebiyle takımından uzak kalan 21 yaşındaki futbolcu, sakatlığını atlatmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart müsabakasında oyuna sonradan dahil olmuştu.

Stuttgart maçının ardından Gaziantep FK karşılaşmasında kadroya alınan ancak forma giymeyen Jhon Duran, Beşiktaş müsabakasının 66. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin yerine oyuna girerek ligde 8 maç sonra forma şansı buldu.

Kerem ligdeki ilk sarı kartını kulübede gördü

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, mücadelenin 77. dakikasında kulübede sarı kart gördü.

Karşılaşmanın 71. dakikasında yerini Oğuz Aydın'a bırakan Kerem Aktürkoğlu, Alvarez ile Rafa Silva arasında yaşanan pozisyonun ardından kulübeden çıkarak itiraz ettiği gerekçesiyle hakem Ali Yılmaz tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Bu sezon ligde 7. maçını oynayan 27 yaşındaki futbolcu, ilk sarı kartını kulübede gördü.

İsmail Yüksek cezalı duruma düştü

Beşiktaş karşısında 90+3. dakikada sarı kart gören İsmail Yüksek cezalı duruma düştü.

Bu sezon Trabzonspor, Samsunspor ve Gaziantep FK mücadelelerinde sarı kartla cezalandırılan milli futbolcu, Beşiktaş karşısında dördüncü sarı kartını görürken, önümüzdeki hafta oynanacak Zecorner Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.