Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Uluslararası Al Abtal Turnuvası'nda Roma'ya 3-0 yenildi
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Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Al Abtal Turnuvası'ndaki ilk maçında Türk teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş'in çalıştırdığı Roma'ya 3-0 yenildi. İtalyan temsilcisi Della Rocca, Sergej Levak ve Muhammed Bah'ın golleriyle galip geldi.
Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Suudi Arabistan Futbol Federasyon tarafından düzenlenen Uluslararası Al Abtal Turnuvası'ndaki ilk maçında, Türk teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş'in çalıştırdığı Roma'ya 3-0 yenildi.
Toplamda 17 takımın katılımıyla düzenlenen organizasyondaki ilk maçında Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde İtalyan temsilcisini ağırlayan sarı-lacivertliler, 50. dakikada Della Rocca, 52. dakikada Sergej Levak ve 71. dakikada Muhammed Bah'ın gollerine engel olamadı.
Müsabakayı, Futbol A Takım Sportif Direktörü Mario Branco da izledi. Fenerbahçe, grubundaki ikinci maçında 6 Aralık Çarşamba günü İspanyol ekibi CD Leganss ile karşılaşacak.