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Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Uluslararası Al Abtal Turnuvası'nda Roma'ya 3-0 yenildi

Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Al Abtal Turnuvası'ndaki ilk maçında Türk teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş'in çalıştırdığı Roma'ya 3-0 yenildi. İtalyan temsilcisi Della Rocca, Sergej Levak ve Muhammed Bah'ın golleriyle galip geldi.