Femke Bol ve Jakob Ingebrigtsen Avrupa'da Yılın Atleti Ödülünü Kazandı

Hollandalı kadın atlet Femke Bol ve Norveçli erkek atlet Jakob Ingebrigtsen, Avrupa'da yılın atleti seçildi ve ödülü aldı. Her iki sporcu da geçen yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı performanslarıyla dikkat çekti.

Hollandalı kadın atlet Femke Bol ve Norveçli erkek atlet Jakob Ingebrigtsen, üst üste ikinci kez Avrupa'da yılın atleti ödünü kazandı.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Avrupa Atletizm Birliği tarafından düzenlenen törende, Avrupa'da yılın kadın atleti seçilen Hollandalı Bol ve Avrupa'da yılın erkek atleti seçilen Norveçli Ingebrigtsen ödülünü aldı.

Her iki atlet de geçen yıl bu ödüle layık görüşmüştü ve böylece üst üste ikinci kez hem Bol hem de Ingebrigtsen, Avrupa'da yılın atleti ödünü kazanmış oldu.

Her iki sporcu da Budapeşte'deki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ve İstanbul'daki 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda ikişer altın madalya kazanmıştı.