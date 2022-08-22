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Felipe Sanchez Mateos: "Kaybetmeme isteği 1 puanı getirdi"

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Felipe Sanchez Mateos: 'Kaybetmeme isteği 1 puanı getirdi'

- Felipe Sanchez Mateos: "Kaybetmeme isteği 1 puanı getirdi" Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Felipe Sanchez Mateos: "Son dakikada beraberliği kurtardık" "Sivasspor'a Malmö maçında başarılar diliyorum" DG Sivasspor deplasmanından son dakikada attığı golle 1 puanla ayrılan Alanyaspor'da...

- Felipe Sanchez Mateos: "Kaybetmeme isteği 1 puanı getirdi"

Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Felipe Sanchez Mateos:

"Son dakikada beraberliği kurtardık"

" Sivasspor'a Malmö maçında başarılar diliyorum"

SİVAS - DG Sivasspor deplasmanından son dakikada attığı golle 1 puanla ayrılan Alanyaspor'da Yardımcı Antrenör Felipe Sanchez Mateos maçın ardından konuştu. Mateos, "Arkadaşlarımız ikinci yarıdaki performansı, kaybetmeme isteği 1 puanı getirdi" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrılan Alanyaspor'da Yardımcı Antrenör Felipe Sanchez Mateos, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Mateos, "Geçen haftaki maça benzer bir maç oldu. Bugünde son dakikada beraberliği kurtardık. Sahada iyi bir reaksiyon vardı. 1-2 pozisyon vardı, onları gole çevirebilirdik. Arkadaşlarımız ikinci yarıdaki performansı, kaybetmeme isteği bu 1 puanı değerli kılıyor. Bugün sahada genç oyuncular vardı, bunların gelişimini görmek bizim için önemli" dedi.

"Sivasspor'a Malmö maçında başarılar diliyoruz"

Mateos, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın 600. Maçına çıktığını hatırlatarak, "Rıza hocamızın 600. maçıydı bugün, kendisini tebrik ediyoruz. Perşembe günü Sivasspor'un oynayacağı Malmö maçında da dualarımız sizlerle, bu maçtan inşallah galibiyetle ayrılırsınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Spor

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