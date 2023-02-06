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Felipe Melo: "Geçmiş olsun ikinci vatanım"

Spor Haberleri

Felipe Melo: 'Geçmiş olsun ikinci vatanım'

Galatasaraylı eski futbolcu Felipe Melo, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin ardından, Türkçe olarak geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaraylı eski futbolcu Felipe Melo, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin ardından, Türkçe olarak geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Brezilyalı Felipe Melo, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından, sosyal medya hesabından Türkçe konuştuğu bir geçmiş olsun videosu yayımladı. Brezilyalı futbolcu videoda, "Geçmiş olsun ikinci vatanım. Kalbim, dualarım sizinle" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kahramanmaraş Galatasaray Felipe Melo Spor Haberler

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