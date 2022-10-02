Felipe Mateos: 'Bir türlü maça adapte olamadık'

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Giresunspor ile berabere kalan C. Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Mateos, "Şapkayı önümüze koyup gerekli analizleri yaptıktan sonra neyi nasıl düzeltmemiz gerektiği üzerinde duracağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor, Giresunspor'u konuk etti. Müsabakanın 4. dakikasında 10 kişi kalan rakibiyle 1-1 berabere kalan Alanyaspor Teknik Sorumlusu maç sonu açıklamalarda bulundu. İlk dakikadan son dakikaya kadar maç içerisinde farklı dinamiklerin bulunduğunu ifade eden Felipe Sanchez Mateos, rakibin eksik kalmasının oyunu akışını farklı yerlere çektiğini söyledi. Sıcak havadan dolayı sitem eden Mateos, "Çok daha farklı noktalara değinmek istiyorum. Bugün Alanya'da 2 Ekim'de saat 14.30'da 35-36 derecede futbol maçı oynadık. Bu rakip ve bizler için zordu. Bugün hava gerçekten sıcaktı. Su molaları, kırmızı kart, VAR kontrolleri derken bir türlü maça adapte olamadık. 10 kişi kalan rakibimize karşı oyunu rakip sahaya yıkamadık. Maçı tam anlamıyla hissettik diyemeyiz. Elbette maçın devamında 2. yarıda golü bulduk. Beraberliği yakaladık. Ardından çok pozisyon bulduk. Bunları değerlendirebilseydik şuanda çok farklı konuşuyorduk" dedi.

Takım olarak gidişatın iyi olmadığını söyleyen Mateos, "Oyuncu değişikleriyle oyuna müdahale etmeye çalıştık ama bu da bu hava şartlarında bir yere kadar oldu. Şuan çok iyi bir gidişatımız olduğu söylenemez. Şapkayı önümüze koyup gerekli analizleri yaptıktan sonra neyi nasıl düzeltmemiz gerektiği üzerinde duracağız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA