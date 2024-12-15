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Fehime Bülbül, Bilek Güreşinde Başarılarına Devam Ediyor

Fehime Bülbül, Bilek Güreşinde Başarılarına Devam Ediyor
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcusu 16 yaşındaki Fehime Bülbül, kuzeniyle oynadığı bilek güreşi sayesinde başladığı sporda 2 Türkiye, 1 Avrupa şampiyonluğu ve 3 dünya ikinciliği kazandı. Hedefi, daha çok çalışarak dünya şampiyonu olmak.

Kuzeniyle tutuştuğu bilek güreşini kazanarak başladığı sporda gençlerde 2 Türkiye, 1 Avrupa şampiyonluğu ve 3 dünya ikinciliği kazanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcusu 16 yaşındaki Fehime Bülbül'ün yeni hedefi, daha çok çalışarak dünya şampiyonluğunu kazanabilmek.

Evlerinde kuzeniyle merak sonucu yaptığı bilek güreşini kazanan Fehime Bülbül, kardeşlerini de yenince bu sporu yapmaya karar verdi. 2023 yılında ilk kez katıldığı Gençler Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında birinci olmayı başaran Bülbül, daha sonra katıldığı turnuvalarda ise 1 Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra hem sağ hem sol kolda olmak üzere 3 dünya ikinciliği kazanarak kısa zamanda önemli başarılar elde etmeyi başardı.

"İnat ettim başardım"

Fehime Bülbül, AA muhabirine, geçen yıl bir merak sonucu başladığı bilek güreşinde 6 madalya kazandığını söyledi.

İlk olarak lisede öğretmeninin desteğiyle okulda başladığı bilek güreşi sporunu ilerletmek amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi antrenörü Şehmus Gültekin nezaretinde antrenmanlar yaptığını aktaran Bülbül, şöyle konuştu:

"Şehmus hocamla çalışmalara başladıktan sonra 2023 ve 2024 yıllarında katıldığım turnuvalarda 2 Türkiye şampiyonluğu, 1 Avrupa şampiyonluğu ve 3 dünya ikincisi olmayı başardım. Çalışmalarıma aralıksız devam ediyorum, her çalışmam yaklaşık 3 saati buluyor. Şimdiki tek hedefim 2 kolda da dünya şampiyonluğunu kazanarak bayrağımızı dalgalandırmak. Çevremdeki birçok kişi bu spora başladığımda bunun bir 'erkek sporu' olduğunu ve yapamayacağımı söylediler ama ben inat ettim, başardım ve bu dereceleri elde ettim. Benim gibi genç kızlara tavsiyem bazı şeyleri aşın, kimseyi dinlemeyin ve kendi hedeflerinize doğru ilerleyin."

"Fehime birçok kızımıza da örnek olacak inşallah"

Milli takım ve Büyükşehir Belediyesi bilek güreşi antrenörü Şehmus Gültekin ise yıllardır şampiyonlar yetiştirdiğini ve yetiştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Daha önceleri salon sıkıntılarının olduğunu ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Küçük'ün destekleriyle bir salona kavuştuklarını ifade eden Gültekin, şunları söyledi:

"Salonumuzda hem erkeklerimiz hem kızlarımız çalışmalarını sürdürüyor, en güzel şekilde başarılar kazanacaklarına inanıyoruz. Fehime 2023 yılında aramıza katıldı ve kısa bir çalışmanın ardından Türkiye şampiyonu oldu. Sonrasında Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikincilikleri kazandı. Şimdiki hedefimiz dünya şampiyonu olarak İstiklal Marşı'nı okutturup bayrağımızı göndere çekmek. Fehime birçok kızımıza da örnek olacak inşallah. Takım olarak önemli başarılar elde ettik. Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da takım olarak büyük hedeflerimiz var, Avrupa ve dünya şampiyonları çıkarmak istiyoruz."

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Spor
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