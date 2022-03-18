Federer, savaştan etkilenen Ukraynalı çocuklar için 500 bin dolar bağışladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Federer, savaştan etkilenen Ukraynalı çocuklar için 500 bin dolar bağışladı

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
 - Güncelleme:
Federer, savaştan etkilenen Ukraynalı çocuklar için 500 bin dolar bağışladı

İsviçreli tenisçi Roger Federer, savaş nedeniyle eğitimlerine devam edemeyen Ukraynalı çocuklar için 500 bin dolar bağışta bulunduğunu açıkladı.

İsviçreli tenisçi Roger Federer, savaş nedeniyle eğitimlerine devam edemeyen Ukraynalı çocuklar için 500 bin dolar bağışta bulunduğunu açıkladı.

Federer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ailem ve ben Ukrayna'da yaşananların fotoğraflarını görmekten dehşete düşmüş durumdayız. Savaştan etkilenen masum insanlar için çok üzgünüz. Barışı destekliyoruz. Şu anda yaklaşık 6 milyon Ukraynalı çocuk okullarından uzak kaldı. Böyle kritik bir zamanda eğitime erişim sağlamak çok önemli ve bu travmatik zamanda onlara destek olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli tenisçi, Ukraynalı çocukların eğitimlerine devam edebilmesi için Roger Federer Vakfı aracılığıyla sivil toplum kuruluşu War Child Holland'a 500 bin dolar bağış yaptıklarını belirtti.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Roger Federer, Twitter, Savaş, dolar, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title