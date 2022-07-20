FC Shkupi, Zagreb'ten tur için avantajlı döndü

Kuzey Makedonya'yı Şampiyonlar Ligi eleme turlarında temsil eden FC Shkupi, deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile 2-2 berabere kalarak tur için avantaj elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda FC Shkupi, deplasmanda Dinamo Zagreb ile 2-2 berabere kaldı. Türk iş insanı Olgun Aydın'ın takımı, ilk turda Cebelitarık ekibi Lincoln Red Imps'ı elemişti.

Zagreb'te Maksimir Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi. İkinci yarıda rakibinin ataklarına karşılık veren FC Shkupi, Petkovic'in 86. dakikada attığı gole çabuk reaksiyon gösterdi ve Renaldo Cephas'ın 89. dakikadaki golüyle 2-2 eşitliği sağladı. FC Shkupi, 26 Temmuz Salı günü saat 22.00'de Üsküp'te oynanacak rövanş maçı için avantaj yakaladı.

FC Shkupi, Dinamo Zagreb'i elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Ludogorest - Shamrock mücadelesinin tur atlayanıyla karşılaşacak.

Müsabaka sonunda futbolcularını ve teknik heyeti kutlayan Başkan Olgun Aydın, adım adım hedefe ilerlediklerini belirterek, "Zorlu bir işe soyunduk. Ancak gelinen nokta çok umut verici. Bir Türk olarak Kuzey Makedonya futbolunda belli bir model oluşturmaya çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz belli bir programımız ve listemiz mevcut. Tüm bunlara uyarak başarılarımıza devam etmek, FC Shkupi'nin adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmak, en büyük hedefim" şeklinde konuştu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor