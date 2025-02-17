FBİAD akredite olan dernekler arasına katıldı

Fenerbahçeli İşadamları Derneği'nin (FBİAD), kahvaltı programına katılan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Perahya, FBİAD'ın akredite olan dernekler arasına katıldığını söyledi. Fenerbahçe YDK Başkanı Şekip Mosturoğlu ise, "Bu beraberlikle arzu edilen Fenerbahçe çağı futbolda başlıyor" dedi.

Fenerbahçeli İşadamları Derneği (FBİAD) geleneksel kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Fenerbahçe Dalyan Club'ta gerçekleştirilen organizasyona Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Perahya, AK Parti Milletvekili Serkan Bayram, Dernekler Birimi Müdürü Asil Ramazan Erkan, FBİAD Başkanı Güven Güleşçe, dernek üyeleri ve ailelerinin yanı sıra Fenerbahçe eski futbolcularından Bülent Uygun ve Tarık Daşgün ile Teknik Direktör Yılmaz Vural da katıldı.

Şekip Mosturoğlu: "Bu sezon şampiyon olacağız"

Gerçekleşen kahvaltı organizasyonunda konuşma yapan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "Puan olarak gerideyiz ama takımımız ivme kazandı. Mükemmel bir hocamız var, kadromuz yenilendi. Önümüzde bir derbi var. Umuyorum ve diliyorum ki derbide kazanan biz olacağız, bu birlik ve beraberlikle de bu sezon biz şampiyon olacağız" dedi.

"Bu beraberlikle futbolda Fenerbahçe çağı başlıyor"

"İhtiyacımız olan tek şey var birlik ve beraberliğimiz" diyen Mosturoğlu, "Maalesef sportif sonuçlar gelmediği zaman birlik ve beraberliğimizde bozulma olabiliyor. Birlik ve beraberlik bozulması sadece ama sadece rakibimizin işine geliyor. Dostluğumuz daim başarılarımız daim olsun diyorum. İnşallah bu beraberlikle arzu edilen Fenerbahçe çağı futbolda başlıyor. Bu sezon ve önümüzdeki sezon kupaların futbolcularımızın elinde yükseldiği bir futbol sezonu göreceğiz. Amatör branşlarda da finalde sadece rakibimiz değişiyor, finalde mutlaka biz oluyoruz. Basketbolda da inşallah Euroleague'de bu sezon kupayı biz kaldıracağız" ifadelerini kullandı. Mosturoğlu, FBİAD'ın Yüksek Divan Kurulu üyeleri için özel olarak hazırladığı rozet için de teşekkür etti.

Rıfat Perahya'dan FBİAD'a teşekkür

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Perahya, FBİAD'ın kurulduğundan itibaren çocukları ve aileleri içeren bu tür sosyal etkinlerini yakından takip ettiğini belirterek, "İlk defa FBİAD'ın kahvaltı organizasyonuna katılıyorum. Çok iyi yapıyorsunuz çok güzel yapıyorsunuz. Bizim ihtiyacımız olan Fenerbahçe sevgisini özellikle genç nesillere aşılamak. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün diğer spor kulüplerinden neden farklı olduğunu çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren anlatmak. Bir spor kulübünden çok farklı olduğunu değerlerimizi, önceliğimizi Atatürk sevgimizi, Cumhuriyet sevgimizi, bağlılığımızı anlatmak en asli görevimiz. Bunu da ancak böyle etkinliklerle bir araya gelerek yapabiliriz. Size özellikle bu tür organizasyonlar için teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Perahya: "34'ü yurt dışında, toplam 179 derneğimiz var"

Perahya, 34'ü yurtdışında olmak üzere 179 derneğin olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe'ye farklı alanlarda hizmet etmek çok büyük onur. Taş üstüne taş koyanların çok büyük değeri var. Derneklerimiz de bu anlamda çok önemli. Bugün itibarıyla 179 tane derneğimiz var. Bu derneklerimizin 34 tanesi yurtdışında. Sektörel, iş insanları derneklerimiz var, illerde ilçelerde derneklerimiz var. Derneklerimize her zaman kulübümüz çok önem vermiştir. Derneklerimiz sadece yaptığı mali katkılarla değil Fenerbahçe sevgisinin ve değerlerinin yayılması anlamında da çok önemli bir misyon üstleniyorlar" dedi.

FBİAD akredite olan dernekler arasına katıldı

Derneklerin akreditasyon sistemiyle ilgili de bilgiler veren Perahya, "Biz de son yıllarda derneklerimizi belli standartlar altında değerlendirmeye çalışıyoruz. Bugünün de aslında ayrı bir önemi var. Bir akreditasyon sürecimiz var. Testiyi kıranla taşıyanı ayırt etmeye çalışıyoruz, dernekler tarafında da aynı şekilde. FBİAD gibi kulübümüze katkı ve fayda sağlayan dernekleri farklı değerlendirmek istiyoruz. Bunun için de akreditasyon sistemi gerçekleştirdik ve belli standartlar koyduk. Derneğin başkanının Fenerbahçe kongre üyesi olmasından üyelerinin belli sayıda kongre üyesi olmasından derneklerin bir merkezinin lokali olmasına kulübe yaptıkları maddi katkı amatör branşların belli maliyetlerinin karşılamasına kadar ve akreditasyon sürecini işletmeye başladık. 107 derneğimiz akredite olmaya hak kazandılar. FBİAD da akredite olan 108. derneğimiz olacak. Katkılarınız için teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Akredite olmayan derneğin Fenerbahçe ismini kullanıp kullanmayacağını değerlendireceğiz"

Derneklerin akreditasyon sürecinin devam ettiğini kaydeden Rıfat Perahya, "Derneklerin akreditasyon süreci devam ediyor. Umarım akredite derneklerimizin sayısı artar. Bu şartları karşılayan 15-20 derneğimiz daha var. Önümüzdeki ay itibarıyla 130 sayısına ulaşacağız. O kriterleri sağlamayan derneklerin Fenerbahçe ismini taşıyıp taşımayacağı konusunda değerlendirme yapacağız. Bu bir bayrak yarışı. Asıl amacımız derneklerin ne kadar Fenerbahçe'ye katkı sağladığıyla ilgili farklı bir rekabet. 1907 Dernek başkanı olarak FBİAD 1907 Derneği'nden daha fazla katkı sağladığında en fazla ben mutlu olacağım. Her bir derneğimizin diğer derneklerle arasında bir yarış olur, kulübümüze daha fazla katkı sağlar, bazılarımız amatör şubelerle bazıları sosyal sorumluluk etkinlikleriyle. Gerçekten yapacak işimiz çok iş var" şeklinde konuştu.

Bülent Uygun: "Fenerbahçe'nin şerefli formasını giymekten onur ve mutluluk yaşadık"

Teknik Direktör Bülent Uygun, 3 Temmuz kumpasında kader birliği yaşadıkları Şekip Mosturoğlu'na teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Şekip Mosturoğlu kader birliği yaptığımız direniş bayramının 5 kahramanından bir tanesi. Çok zorluklar altında inanılmaz mücadele vererek Fenerbahçe'nin büyüklüğünü göstermiş özel bir insan. Onu tebrik ediyorum. FBİAD'lı güzel insanlarla bir arada olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Bizler Fenerbahçe'de top oynadık, şampiyonluklar yaşadık, gol kralı oldum. Fenerbahçe'den en fazla puan olan teknik direktör oldum. Fenerbahçeliliğin gerekliliği budur, asilliği budur. Rakibi kim olursa olsun sahaya çıkar en iyisini yapar. Biz de teknik direktörlük kariyerimizde en iyisini en güzelini yapmaya çalıştık. Gerek teknik direktörlükte gerek futbolculuk zamanında bu camianın şerefli formasını giymekten onur ve mutluluğunu yaşadık" dedi.

Serkan Bayram: "Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını bekliyoruz"

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram da Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inandığını belirterek şunları söyledi:

"Fenerbahçe'nin başarısını şampiyon olmasını dört gözle bekliyoruz. Artık yıllandık bekleyecek halimiz kalmadı. Kongre üyesi olarak en büyük temennimiz birlik ve beraberlik içinde Fenerbahçe'nin Türkiye'de ve dünyada hak ettiği yere geçecektir, buna kalbimle inanıyorum. İnşallah bundan sonra Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını bekliyoruz."

Başkan Güleşçe, dernek plaketini Rıfat Perahya'nın elinden aldı

FBİAD Başkanı Güven Güleşçe de, "FBİAD olarak kahvaltı organizasyonlarını geleneksel hale getirdik. Her ay düzenli olarak yapıyoruz. Üyelerimizin aileleriyle birlikte katıldığı bu tür organizasyonlar hem üyelerimizin sosyalleşmesi hem de Fenerbahçe değerlerinin çocuklarımıza aktarılması konusunda büyük önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

Organizasyonun ardından yönetim kurulu üyesi Rıfat Perahya, akredite olmaya hak kazanan 108. dernek olan Fenerbahçeli İş Adamları Derneği Başkanı Güven Güleşçe'ye plaket takdim etti. - İSTANBUL