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Fatsa Off-Road Spor Kulübü, Karadeniz Off-Road Kupası'na ev sahipliği yapacak

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Fatsa Off-Road Spor Kulübü Başkanı İsa Duru, ilçede düzenlenecek olan Karadeniz Off-Road Kupası'na hazırlandıklarını ve kupanın ilçede kalması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Yarışlara Ordu'dan ve farklı illerden birçok sporcu katılacak.

Fatsa Off-Road Spor Kulübü Başkanı İsa Duru, ilçede 7 Eylül tarihinde yapılacak olan mahalli yarışlara hazırlandıklarını belirterek, "Yarışlara Fatsa olarak ev sahipliği yapacağız ve kupanın ilçemizde ki sporcularda kalması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

17. Karadeniz Off-Road Kupası 3. Ayak yarışı, 7-8 Eylül tarihlerinde Fatsa ilçesinde düzenlenecek. Yarışlara, Ordu'dan ve farklı illerden çok sayıdan sporcunun katılması bekleniyor. 2 gün sürecek olan yarışlarda sporcular, kupa için mücadele edecek.

Fatsa Off-Road Spor Kulübü Başkan İsa Duru, yapılan son yarışlarda büyük başarılar elde ettiklerini söyledi. Duru, "Son yarışlarda 8 yarış aracı ile birlikte güzel başarılar ve dereceler elde ettik. Ulusalda güzel kategoriler elde ettik. 7-8 Eylül tarihinde ilçemizde yarışlarımız var. Bütün halkımızı 17. Karadeniz Off-Road Kupası 3. Ayak yarışına bekliyorum. Evkaf Mahallesi'ndeki alanda yarışımız kıyasıya gerçekleşecek" dedi.

Yarışlarda Fatsa'nın kupasının ilçede kalması adına hazırlandıklarını belirten Duru, seyircilerin öneminin büyük olduğunu söyleyerek, herkesi yarışları izlemeye davet etti. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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