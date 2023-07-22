Fatsa Belediyespor, Murat Parlak'ı teknik direktör olarak göreve getirdi

Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor, Teknik Direktör Murat Parlak'ın göreve getirildiğini açıkladı.

TFF 3. Lig takımlarından Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi Teknik Direktör Murat Parlak ile anlaştı. Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Fatsa Belediyespor Başkanı Üzeyir Erdoğan, kulüp yöneticileri ve Teknik Direktör Murat Parlak katıldı.

"Hedefimiz 2. Lig"

Fatsa Belediyespor Başkanı Üzeyir Erdoğan imza töreninde yaptığı konuşmada, "Teknik Direktörümüz Murat Parlak ile anlaştık. İmzalarımızı attık ve hedefi olan bir takım olarak yola başlıyoruz. Tüm camiamıza hayırlı olsun. Kendisinden çok umutluyuz. Hedefi olan bir takım kurduk ve eksik olan bölgelere transferlerimiz devam ediyor. 2. Lig olan hedefimizden geri dönmek yok. Ben ve yönetim kurulumuz bu işe gövdemizi koyduk. Taraftarlarımızla birlikte hedefine ulaşan ekip olan takım bizler olacağımızdan kuşkum yok. Fatsamıza yakışır bir oyunla ligde adımızdan söz ettireceğiz" dedi.

"Taraftarlarımız takımları ile gurur duyacaklar"

Teknik Direktör Murat Parlak ise "Profesyonel hayatımda 16. yılımı çalışıyorum. Bunun 13 yılını yardımcı antrenör, son 3 yılı da teknik direktör olarak sürdürüyorum. İlk başladığım günkü gibi heyecanlıyım. Çok büyük beklentim ve umutlarım var. Ekip ruhu ile birlikte birçok başarılı işlere imza atacağız. Fatsa Belediyespor'un sahada bir ruhu olacak. Bu ruhu taşımayan hiçbir futbolcu o sahaya çıkamayacak. Birlik ve beraberlik içinde çok doğru saha içi organizasyonu olan bir takım görecekler. Taraftarlarımız takımları ile gurur duyacaklar. Herkes tribüne gelmek için maç günlerini sabırsızlıkla bekleyecek. İyi mücadele eden bir takım olacağız. Kazanmaya yakın taraf olmak için hep bu ciddiyetle çalışan bir ekip olacağız. Çok sayıda transfer yaptık çünkü oyuncu kadromuz eksilmişti. 16 kişiyiz şuan için ve daha da transferler devam edecek. Yöneticilerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Ortaya çok değerli bir vizyon koydular. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar Bey de bizlere her anlamda destek veriyor ve vizyonu ile bize önemli katkı sağlıyor. Bir çok kulüpten teklif aldım fakat burayı seçtim. Fatsa Belediyespor benim için çok özel bir kulüp. Hep birlikte yönetim, taraftar ve teknik heyet olarak bu yıl çok önemli başarılara imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından imza töreni gerçekleşti. - ORDU

Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi? — Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023