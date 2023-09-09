Haberler

Fatsa Belediyespor, Karaköprü Belediyespor'a 1-0 yenildi

Spor Haberleri

TFF 3. Lig'in 1. haftasında Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor, konuk ettiği Karaköprü Belediyespor'a 1-0 yenildi. Maçta Ali Sinan'ın attığı golle Karaköprü Belediyespor galip geldi.

TFF 3. Lig'in 1. haftasında Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor, konuk ettiği Karaköprü Belediyespor'a 1-0 yenildi.

Hakemler: Celal Bayraklı, Selçuk Gökgöz, Caner Kurt

Fatsa Belediyespor: Ömürcan, Anıl (Mücahit dk. 63), Tayfun (Mehmet dk. 84), Abdulkadir (Muhammet Burak dk. 63 x), Muhammed, Hakan Yakup (Batuhan dk. 45), Muhammet Harun (Hakan dk. 73), Ertuğrul, Emre, Sefa, Utku Emre

Karaköprü Belediyespor: Muhammet, Muhammet Raşid (Burak dk. 90), Sabit Hakan (İbrahim dk. 84), Yavuz (Halil dk. 71), Ali, Fatih (Metin dk. 85), Umut, Berkcan, Emre (Berkcan dk. 90) Safa, Mücahit xx

Sarı kartlar: Ertuğrul Usta (Fatsa Belediyespor), Safa, Mücahit (Karaköprü Belediyespor)

Gol: Ali Sinan (dk. 56) (Karaköprü Belediyespor) - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ali Sinan Fatsa Ordu Futbol Spor Haberler

title