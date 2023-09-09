Fatsa Belediyespor, Karaköprü Belediyespor'a 1-0 yenildi
TFF 3. Lig'in 1. haftasında Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor, konuk ettiği Karaköprü Belediyespor'a 1-0 yenildi. Maçta Ali Sinan'ın attığı golle Karaköprü Belediyespor galip geldi.
TFF 3. Lig'in 1. haftasında Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor, konuk ettiği Karaköprü Belediyespor'a 1-0 yenildi.
Hakemler: Celal Bayraklı, Selçuk Gökgöz, Caner Kurt
Fatsa Belediyespor: Ömürcan, Anıl (Mücahit dk. 63), Tayfun (Mehmet dk. 84), Abdulkadir (Muhammet Burak dk. 63 x), Muhammed, Hakan Yakup (Batuhan dk. 45), Muhammet Harun (Hakan dk. 73), Ertuğrul, Emre, Sefa, Utku Emre
Karaköprü Belediyespor: Muhammet, Muhammet Raşid (Burak dk. 90), Sabit Hakan (İbrahim dk. 84), Yavuz (Halil dk. 71), Ali, Fatih (Metin dk. 85), Umut, Berkcan, Emre (Berkcan dk. 90) Safa, Mücahit xx
Sarı kartlar: Ertuğrul Usta (Fatsa Belediyespor), Safa, Mücahit (Karaköprü Belediyespor)
Gol: Ali Sinan (dk. 56) (Karaköprü Belediyespor) - ORDU