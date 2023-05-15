Fatma Maraşlı, milli takım ile Çin'e gitti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcularından Fatma Maraşlı 2023 Dünya Kupası için Çin'de yay gerecek.

Kayseri'nin yetiştirdiği önemli sporcularından biri olan Fatma Maraşlı, 15-21 Mayıs tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek olan 2023 Dünya Kupası 2. Ayak Okçuluk Yarışması için Milli Takım ile Çin'e gitti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Fatma Maraşlı'ya müsabakalarda başarılar diledi. - KAYSERİ