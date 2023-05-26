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Fatma Maraşlı İstanbul Fetih Kupası'nda finale yükseldi

Fatma Maraşlı İstanbul Fetih Kupası'nda finale yükseldi

Spor Haberleri

Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcusu Fatma Maraşlı, İstanbul 11'inci Uluslararası Fetih Kupası'nda finale yükseldi. Maraşlı, altın madalya için mücadele edecek.

Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcusu Fatma Maraşlı, İstanbul 11'inci Uluslararası Fetih Kupası'nda finale yükseldi.

11'inci Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, eleme müsabakaları yapıldı. İstanbul Okçular Vakfı tarafından tertip edilen ve ilkinin 2013 yılında yapıldığı organizasyonda Okçular Tekkesi'nde düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası'nda Kayserili sporcu Fatma Maraşlı adını finale yazdırdı. Başarılı sporcu Fatma Maraşlı altın madalya için mücadele edecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'den yapılan paylaşımda, "Kayseri Spor AŞ Spor Kulübü sporcumuz Fatma Maraşlı İstanbul'da devam eden 11.Uluslararası Fetih Kupası'nda dün yapılan sıralama ve eleme atışlarında gösterdiği üstün performans sonucunda finale kalmıştır. Sporcumuz bugün saat 16.50'de Fetih Kupası Finalinde altın madalya için mücadele edecektir. Başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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