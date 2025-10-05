Fatma Damla Altın, Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı
Milli sporcu Fatma Damla Altın, Hindistan'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda uzun atlama branşı T20 kategorisinde 5.72 metrelik derecesiyle gümüş madalya kazandı.
Milli sporcu Fatma Damla Altın, Hindistan'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre başkent Yeni Delhi'deki organizasyonda Fatma Damla Altın, uzun atlama branşı T20 kategorisinde yarıştı.
Fatma Damla, 5.72 metrelik derecesiyle gümüş madalya kazanarak podyumun ikinci basamağında yer aldı.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor