Fatma Arslan, olimpiyat üçüncüsü oldu - Haberler

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Fatma Arslan, olimpiyat üçüncüsü oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fatma Arslan, olimpiyat üçüncüsü oldu

14-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Fransa'da yapılan 19.ISF Gymnasia'da Liseler Gençlik Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'yi temsil eden Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo ve Kayseri Spor Lisesi Öğrencisi Fatma Arslan üçüncü oldu.

14-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Fransa'da yapılan 19.ISF Gymnasia'da Liseler Gençlik Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'yi temsil eden Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo ve Kayseri Spor Lisesi Öğrencisi Fatma Arslan üçüncü oldu.

19. ISF Gymnasia'da Liseler Gençlik Olimpiyat Oyunlarında +63 kiloda tatamiye çıkan Fatma Arslan bronz madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, olimpiyat üçüncüsü olarak bronz madalyayla ülkeye dönen başarılı sporcuyu ve antrenörleri Arzu Sayan, Yavuz Sayan ve Yunus Emre Sayan'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

(Erhan Kan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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