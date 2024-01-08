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Fatih Terim, 'Panathinaikos' Sözcüğüne Takıldı

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Yunanistan'ın Panathinaikos takımının başına geçen Fatih Terim, düzenlenen basın toplantısında zor anlar yaşadı. Tecrübeli teknik adam, bir türlü 'Panathinaikos' kelimesini doğru telaffuz edemedi.

Yüzü şekilden şekle giren Fatih Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi

Yunanistan takımı Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim dün akşam oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında zor anlar yaşadı. Tecrübeli teknik adam bir türlü "Panathinaikos" diyemedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Panathinakos Fatih Terim Spor Haberler

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