Fatih Terim, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kutladı

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın 24. şampiyonluğunu kutladı.

Terim, sosyal medya platfromu X'ten yaptığı paylaşımda, "Sizleri tüm sezon gururla izledim. Hepinizin alnından öpüyorum. 24. şampiyonluk tüm camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.