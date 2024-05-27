Fatih Terim, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kutladı
Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda takımın 24. şampiyonluğunu kutladı ve tüm camiaya hayırlı olsun dileklerini iletti.
Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın 24. şampiyonluğunu kutladı.
Terim, sosyal medya platfromu X'ten yaptığı paylaşımda, "Sizleri tüm sezon gururla izledim. Hepinizin alnından öpüyorum. 24. şampiyonluk tüm camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.