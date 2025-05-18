Fatih Terim'den Galatasaray'a Kutlama

Fatih Terim'den Galatasaray'a Kutlama
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Al Shabab teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray'ın sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu kutladı ve sarı-kırmızılı camiaya tebriklerini iletti.

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Shabab'ın teknik direktörü Fatih Terim, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı.

Sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Galatasaray, şampiyonluğu da beşinci yıldızı da hak etmiştir. Sezon boyunca göğsümü gere gere, gururla izlediğim tüm oyuncuları, bu başarıda büyük emeği olan Dursun Başkan ve Okan hoca nezdinde Galatasaray için 24 saat ter döken tüm kulüp çalışanlarını ve kalbi sarı-kırmızı atan milyonlarca taraftarımızı tebrik ederim. 25. şampiyonluğumuzu ve armamıza işlenecek beşinci yıldızı doyasıya kutlayalım. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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