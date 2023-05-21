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Fatih Terim'den, Arda Turan'a destek

Fatih Terim'den, Arda Turan'a destek

Spor Haberleri

Galatasaray eski Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasındaki Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü maçını tribünden takip ederek, eski öğrencisi Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a destek verdi.

Galatasaray eski Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasındaki Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü maçını tribünden takip ederek, eski öğrencisi Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a destek verdi.

Spor Toto 1. Lig'in 38. ve son haftasında Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, Galatasaray'ın eski Teknik Direktörü Fatih Terim de eski öğrencisi Eyüpspor Teknik Direktörü Ardan Turan'a destek için maçı tribünden takip ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Terim Arda Turan Eyüpspor Spor Spor Haberler

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