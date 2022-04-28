ADANA (İHA) - Memleketi Adana'ya gelen Fatih Terim, babasının mezarını ziyaret etti.

Galatasaray'daki teknik direktörlük görevinden ayrılan Fatih Terim, dün Adana'ya geldi. Kentteki bir camide teravih namazı kılan Terim, bugün ise babası Talat Terim'in Asri Mezarlık'taki kabrini ziyaret etti.

Terim babasının kabri başında dua etti. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor