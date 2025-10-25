Fatih Tekke: Trabzonspor'un Geleceği İçin Temeller Atılıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, kulübün geleceğinin temellerinin atıldığını belirterek, "Ayaklarımız yere sağlam basıyor ve bu şekilde ilerleyeceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu. Tekke top rakipteyken iyi anlar yaşadıklarını belirterek, "Maçı daha önceden bitirebilirdik. Onana'nın kurtarışları bizi dirençli tuttu. Geçiş oyunlarında fazla pozisyon verdik, bunlar tehlikeli oldu. Çok değerli 3 puan aldık. Her maç gibi bu da zor geçti ama bugün olumlu taraflarımız fazlaydı" diye konuştu.

Takımın fiziksel seviyesine dikkat çeken Tekke, "Fiziksel değerleriniz iyi değilse sıkıntı yaşarsınız. Bütün takımlar fiziksel olarak iyi durumda ve organizasyonları oturmuş. Bazı oyuncularımızın fiziksel olarak aşağıda olduklarının farkındayız ama iyi çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu hikayenin başını kaçırmasınlar"

Taraftarlara da çağrıda bulunan genç teknik adam, "Taraftarlarımızın daha fazla destek olması gerekiyor. Bu takım yeni kurulan bir takım. Farklı bir yere taşımaya gerek yok, morale ve desteğe ihtiyacı var. Geldiğimiz dönemle bugün arasında çok büyük fark var. Şu ana kadar ciddi bir aksilik yaşamadık. Trabzonsporluluk, sadece takımın galip gelmesiyle ilgili bir durum değildir. Trabzonspor'un geleceğinin temelleri atılıyor burada. Bu hikayenin başını kimse kaçırmasın istiyoruz. Ayaklarımız yere basıyor, bu şekilde devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Eyüpsporlu Luccas Claro'nun sakatlığına da değinen Tekke, "Luccas'ın pozisyonu çok üzücü, inşallah bir an önce sahalara döner" dedi.

Maç içi motivasyon süreçlerine dair açıklamalarda bulunan Tekke, "Devre arasında hocaların motivasyon konuşmaları olur ama biz büyülü kelimeler kullanmıyoruz. Antrenmanda ne yaptıysak onu istiyoruz. Hayal üzerine oynamıyoruz. Ne yapmak istediğimiz belli. Rakibin oyun şekli de bizim için değerli. Bu maçta 7 aydır çalıştığımız ön alan baskısında süreklilik sağladık" diye konuştu.

"Bizim için öncelikli hedef Trabzonspor'u normalleştirmekti"

Galatasaray-Göztepe maçının sonucuna göre Trabzonspor'un haftaya liderlik maçına çıkabileceği yönündeki soruya da yanıt veren Tekke, "Bizim öncelikli hedefimiz Trabzonspor'u normalleştirmekti. 1 ile 4 arasında hedefimiz bulunuyor. Bizi başka yerlere çekmeye çalışıyorlar ama biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. İnşallah bu liderlik ve şampiyonluk bu sene sonunda olur, bunu en çok ben isterim. Ancak gerçekçi hareket etmeliyiz. Trabzonspor'da 1-2 oyuncunun sakatlığı veya cezası durumunda farklı sıkıntılar oluşabilir. Biz sağlam adımlarla yürüyeceğiz. Ciddi ve zor bir yolculuk bu ama biz bu yolculuğa çıktık. Bunu dışarıdan ya da içeriden kimsenin bozmasına izin vermemeliyiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON