Fatih Tekke Trabzonspor'un Başında İlk Maçını Oynadı

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, ilk maçına Başakşehir karşısında çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Başakşehir'e konuk oldu. Son haftalarda yaşanan puan kayıpları sonrası Şenol Güneş ile yollarını ayıran bordo-mavililerde takımın başına Fatih Tekke getirildi. 47 yaşındaki teknik adam, hafta içinde takımla bir araya gelirken, ilk maçına da İstanbul deplasmanında çıktı.

Sezona Alanyaspor'da başlayan Fatih Tekke, 11. haftada oynanan ve golsüz tamamlanan Bodrum FK maçı sonrası yollar ayrıldı. Tekke, futbolculuk kariyerinde 1994-2006 yılları arasında 3 farklı dönemde formasını giydiği, gol krallığı yaşadığı ve kupalar kazandığı Trabzonspor'da teknik direktör olarak bu hafta itibarıyla ilk kez görev almaya başladı.

Taraftarlardan yoğun destek

Trabzonspor'a imza attığı günden itibaren yoğun destek gören Fatih Tekke'ye İstanbul'da da bordo-mavili taraftarlar ilgilerini sürdürdü. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda deplasman tribününü dolduran Trabzonspor taraftarlar, tribüne 'Fatih Sultan Tekke' pankartı astı. - İSTANBUL