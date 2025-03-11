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Fatih Tekke Trabzonspor ile İlk Antrenmanına Çıktı

Fatih Tekke Trabzonspor ile İlk Antrenmanına Çıktı
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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, bordo-mavili takım ile ilk antrenmanına çıktı. Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Tekke yönetiminde sürdürüyor.

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde sürdürdü. Fatih Tekke'nin takımın başına geçmesinin ardından ise bordo-mavililerde yıllar sonra bir ilk yaşanmış olacak. Karadeniz ekibinin 12 Mart Çarşamba günü saat 15.00'te yapacağı antrenmanın ilk 20 dakikası taraftarlara açık olarak gerçekleştirilecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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